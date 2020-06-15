“أثقل رجل في ووهان”… شاب صيني يزداد وزنه 100 كيلوغرام بالحجر الصحي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2020 - 08:40

“أثقل رجل في ووهان”… شاب صيني يزداد وزنه 100 كيلوغرام بالحجر الصحي

منذ 29 mins 15 June، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

ذكر أطباء أنّ شاباً في مدينة ووهان الصينية يبلغ من العمر 26 عاماً، قد كسب 224 رطلاً (101 كيلوغرام) في غضون خمسة أشهر من إقامته في المنزل خلال الحجر الصحي، من أجل تجنب عدوى فيروس كورونا الجديد.
وأوردت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أن تشو نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد إصابته بمرض خطير؛ بسبب الزيادة المفاجئة في وزنه.
وتم نقله على الفور إلى وحدات العناية المركزة في المستشفى، وخلال ذلك كان يجب أن يحمله على سرير المستشفى، ستة رجال أمن، وأربعة من العاملين الطبيين.
وبلغ مجموع وزن الشباب، بعد إضافة الأرطال الجديدة خلال الحجر، 616 رطلاً، ويقال إنه “أثقل رجل في ووهان”.
وتوقف تشو، وهو عامل في مقهى إنترنت، عن مغادرة المنزل عندما أغلقت المدينة أبوابها، في أواخر يناير/ كانون الثاني.
وبعد أن رفع المسؤولون الإجراءات الصارمة، في أوائل إبريل/ نيسان، قال أفراد عائلته إنه كان يكافح من أجل التحرك بسبب وزنه.
وقال مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان إنه كان يعاني من وزنه طوال حياته، على الرغم من أنه حاول طرقاً مختلفة لفقدان الوزن. وفي نهاية العام الماضي كان يزن 392 رطلاً.

المصدر: العربي الجديد

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