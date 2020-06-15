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June 15 2020 - 08:40

فرض حجر صحي على 10 مناطق في بكين على خلفية إصابات جديدة بكورونا

منذ 40 mins 15 June، 2020
الصين
أخبار دولية - الصين

أعلنت بلدية بكين فرض حجر صحي على عشر مناطق سكنية إضافية في بكين، في وقت سجلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في العاصمة الصينية.

وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنية قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص. وتتطلع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.

وأعلن مسؤولو الصحة الصينيون تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في البلاد، بينها 36 حالة في العاصمة بكين، ما يثير المخاوف من موجة وبائية ثانية.

وفي المجموع، هناك حاليا 177 شخصا مصابين بالفيروس في الصين – اثنان حالتهما خطرة – وهو المعدل الأعلى للإصابات منذ أوائل أيار الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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