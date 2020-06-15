الصين تزيح الستار عن هاتف صُنّف كأحد أكثر هواتف 5G تطورًا!

كشفت Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية عن أحدث هواتفها، الذي أتى بتصميم فريد ومواصفات تجعله من أفضل الهواتف المصممة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويعتبر هاتف Red Magic 5G Transparent Edition مخصصا لعشاق الألعاب الإلكترونية التي تحتاج لشبكات الإنترنت السريعة، لكن من أكثر ما يميزه هو هيكله الشفاف الذي يسمح برؤية المعالج والعديد من أجزائه الإلكترونية الداخلية.

ولضمان تعامله بسلاسة كبيرة مع الصور والفيديوهات حصل هذا الجهاز على شاشة بمقاس 6.65 بوصة بدقة عرض (02340/1080) بيكسل، بتردد 144 هيرتزا.

أما أداؤه الممتاز وسرعة تعامله مع الإنترنت وشبكات 5G فيضمنها معالج Snapdragon 865 ثماني النوى، وجهاز مودم خاص، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 8/12/16 جيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 جيغابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (55واطا).

ويعتمد هذا الجهاز في التصوير على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها حساس خاص من نوع Sony IMX686 يمنحها القدرة على التقاط صور فائقة الدقة، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 12 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة.

المصدر: روسيا اليوم