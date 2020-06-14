قتيل إثر زلزال بقوة 5.7 درجات في شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات الأحد محافظة بينغول في شرق تركيا، ما أسفر عن مقتل شخص، بحسب ما افاد مسؤولون.

وقال مكتب المحافظ المحلي في بيان إن حارس أمن احتجز بعد انهيار برج مراقبة في قرية كيناربينار مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 1424 ت غ.

وتابع “للأسف لم يكن بوسعنا إنقاذ حارس الأمن الذي علق تحت الركام”.

وعثرت فرق الإنقاذ على حارس آخر حيا تحت الانقاض،وتوجه نائب الرئيس فؤاد أوكتاي ووزيرا الداخلية والبيئة إلى المكان بعد الزلزال.

وتركيا عرضة للزلازل، وقضى أكثر من 40 شخصا في كانون الثاني/يناير بعدما ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات محافظة إلازيغ شرق البلاد.

المصدر: ا ف ب