النائب كنعان: تحصين التفاوض مع صندوق النقد هدفنا وخسارة الودائع خسارة للثقة ولإمكانية النهوض

تناول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، عمل فرعية لجنة المال النيابية لتقصي الحقائق وتوحيد الأرقام الواردة في خطة الحكومة، معلنا تبلغه “من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن اجتماع بعبدا الأخير داعم لدورنا في المجلس النيابي، وقد التقيت الرئيس (رئيس الجمهورية العماد) ميشال عون ووضعته بصورة التقدم الذي أحرزناه وخطواتنا المقبلة، وسنواصل اجتماعاتنا ابتداء من الغد عند الساعة الثالثة”.

واعتبر أن “ما يعرقل المفاوضات مع صندوق النقد، ناتج عن عدم قيام الحكومة بواجباتها بالتحاور مع مصرف لبنان والمصارف لتوحيد الأرقام والمعالجات قبل اقرار الخطة، ومسعانا يهدف للمعالجة وتحصين المفاوضات”.

وحذر من أن “خسارة الودائع يعني خسارة الثقة وبالتالي المودع وإفلاس القطاع المصرفي، وهذا يشكل ضرية قاسية للاقتصاد اللبناني ولامكانية النهوض، لذلك علينا حصر الخسائر بعد إعادة تقييمها بالدولة ومصرف لبنان والمصارف باستثناء المودعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام