الجيش اللبناني: تحرير رهائن في بلدة بريتال وتوقيف أحد الخاطفين ومقتل آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2020 - 21:56

الجيش اللبناني: تحرير رهائن في بلدة بريتال وتوقيف أحد الخاطفين ومقتل آخر

منذ 2 ساعة 14 June، 2020
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام عصابة مسلحة باختطاف عدد من الأشخاص كرهائن لقاء فدية مالية في بلدة بريتال، دهمت قوة خاصة من المديرية المذكورة مكانين مختلفين في البلدة، حيث تمكنت من تحرير 23 شخصا بينهم نساء وأطفال من الجنسية السورية مضى على اختطافهم 15 يوما وهم بحالة صحية جيدة.

خلال المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار، وقد أصيب أحد الخاطفين من الجنسية السورية والملقب ب”الشقور”، وتم توقيف الآخر (ح.ب) وهو لبناني الجنسية. أدخل السوري إلى المستشفى للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. بوشر التحقيق مع الموقوف اللبناني بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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