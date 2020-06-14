تزداد حملات التوعية حول الحاجة العالمية للدم الآمن وكيف المساهمة بذلك، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يوافق 14 يونيو/حزيران من كل عام.

ونشر موقع “ذا هيلث” الطبي، 5 أسباب تمنعك من التبرع بالدم نظراً لما تمثله من مخاطر صحية على عملية التبرع بالدم بطرفيها المانح والمستقبل.

الحمى والسعال

يجب أن يكون المتبرع بصحة جيدة، وعادة ما تكون الحمى علامة على وجود عدوى، وقد تكون فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية كما في حالة الملاريا.

وإذا تبرع الشخص بالدم أثناء إصابته بالعدوى، فستنقل العدوى إلى متلقي الدم، وهذا هو السبب في أن هذه واحدة من النقاط غير المؤهلة للتبرع، وينطبق الشيء نفسه على السعال والانفلونزا.

الوشم أو الأقراط

إن إحداث أي وشم حديث، أو ثقب، أو شيء تجميلي شبه دائم وأي إجراءات أخرى تتطلب ثقب الجلد، يمكن أن يحرم صاحبها من التبرع بالدم، لذا يجب على المتبرع عدم القيام بأي إجراءات من هذا القبيل على الأقل قبل 4 أشهر من التبرع بالدم، وذلك لأن مثل هذا الإجراء قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس التهاب الكبد لأنه قد يتم استخدام إبر ملوثة في بعض الأحيان للقيام بهذه الأشياء.

المضادات الحيوية

تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية، وإذا كنت مصابا بعدوى، فلن يُسمح لك بالتبرع بالدم لأنه سيساهم في انتشار المرض الذي تعاني منه. وفي حال أنهى الشخص الراغب بالتبرع دورة المضادات الحيوية فقد يُسمح له بالتبرع.

الوزن والعمر

بشكل عام، لا يتم تشجيع الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن على التبرع بالدم، ويجب أن يكون طولك إلى الوزن المناسب مقبولا للتبرع، لأنه خلاف ذلك، قد تواجه بعض الآثار السلبية مثل الدوخة والإغماء.

أيضا، لا يسمح للقصّر بالتبرع، وفي معظم البلدان، يجب أن يكون عمرك 18 عاما حتى تتمكن من التبرع بالدم.

الحمل

إذا كانت المرأة حاملاً، فلن يُسمح لها بالتبرع بالدم، وينطبق الشيء على ما بعد الولادة، وذلك لأن جسم المرأة قد لا يكون قادرا على تحمل فقدان ولو كمية صغيرة من الدم.

المصدر: سبوتنيك