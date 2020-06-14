خروق جوية وبحرية اسرائيلية للسيادة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2020 - 17:42

خروق جوية وبحرية اسرائيلية للسيادة اللبنانية

منذ 56 mins 14 June، 2020
طيران اسرائيلي
لبنان

افاد مراسلنا في الجنوب اللبناني عن تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي في اجواء الجنوب على علو متوسط.  كما حلق الطيران الاسرائيلي في أجواء المتن.

الى ذلك صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 14/6/2020 ما بين الساعة 4.10 والساعة 9.51، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها 295 مترا، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار داخل المياه اللبنانية. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: موقع المنار

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