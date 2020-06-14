خروق جوية وبحرية اسرائيلية للسيادة اللبنانية

افاد مراسلنا في الجنوب اللبناني عن تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي في اجواء الجنوب على علو متوسط. كما حلق الطيران الاسرائيلي في أجواء المتن.

الى ذلك صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 14/6/2020 ما بين الساعة 4.10 والساعة 9.51، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها 295 مترا، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار داخل المياه اللبنانية. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: موقع المنار