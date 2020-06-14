حركة التوحيد افتتحت مركزا للعيادات التخصصية في طرابلس

افتتحت حركة التوحيد الإسلامي مركز أبي سمراء الطبي للعيادات التخصصية في طرابلس برعاية رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود وبحضور رئيس المكتب السياسي للحركة الحاج صهيب سعيد شعبان وأعضاء من مجلس الأمناء وعلماء من المكتب الدعوي في الحركة .

الشيخ ماهر حمود اعتبر في كلمة له أن ما أراده المتآمرون منذ 2013 لم يتحقق لم يحصل وهو التطبيع والخضوع للإرادة الأميركية والاسرائيلية وهو إنهاء المقاومة، مؤكداً أن المقاومة اليوم أفضل من أي وقت مضى، مضيفاً ” صحيح أن المقاومة تتعرض لحصار اقتصادي وهجمة غربية وأمريكية شرسة ولكن الجميع حتى الذين يشتمون والذين يتهمون والذين يحرضون والذين يبثون السموم كل هؤلاء في قرارة أنفسهم يعلمون أن سلاح المقاومة أقوى من أن يسحب .

من جهته الدكتور معاذ سعيد شعبان المشرف على المركز الصحي توجه بالشكر الى سماحة الشيخ ماهر حمود وأكد شعبان أن أهل “السنة والجماعة” لن يكونوا في ركاب الأمريكان ولا في ركاب التطبيع وسنبقى في خط المقاومة شاء من شاء وأبى من أبى.

المصدر: بريد الموقع