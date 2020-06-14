الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد المصابين بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2020 - 12:44

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد المصابين بفيروس كورونا

منذ 58 mins 14 June، 2020
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أخبار دولية - الهند

سجلت الهند ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 11989 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، و301 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لأرقام وبيانات وزارة الصحة الهندية ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 320922 إصابة، ما يجعل الهند في المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، في مجموع عدد الإصابات المسجلة.

وحصد فيروس كورونا في الهند منذ بدء تفشيه أرواح 9151 شخصا.

ويخضع الآن 149348 شخصا للعلاج في المستشفيات، وقد تعافى 162378 شخصا، 9027 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق، وجهت السلطات الهندية ببدء الخروج تدريجيا من نظام العزل، في المناطق التي سجلت عدد إصابات غير مرتفع.

المصدر: وكالات

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