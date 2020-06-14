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June 14 2020 - 09:50

كورونا يحصد المزيد من الأرواح في المكسيك

منذ 57 mins 14 June، 2020
الخارجية المكسيكية
أخبار دولية - المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت، عن تسجيل 3494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة 424 بـ”كوفيد 19″.

وبهذه الحصيلة الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 142690 والوفيات إلى 16872.

وكانت المكسيك رصدت يوم الجمعة 5222 إصابة و504 حالة وفاة، أما يوم الخميس فقد وثقت السلطات 4790 إصابة و587 حالة وفاة.

ورحجت الحكومة المكسيكسة في وقت سابق “أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة”.

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

المصدر: وكالات

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