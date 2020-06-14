العاصمة الصينية تسجل أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة بكورونا في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2020 - 09:50

العاصمة الصينية تسجل أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة بكورونا في المدينة

منذ 1 ساعة 14 June، 2020
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أخبار دولية - الصين

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين الأحد تسجيل 36 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة في المدينة.

وكانت بكين أعلنت أمس السبت عن رصد ست حالات إصابة مؤكدة. وقالت السلطات الصحية إن كل الحالات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد.

وخلال اليوم الماضي، سجلت البلاد، بما في ذلك العاصمة 57 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، كما تم تسجيل 9 إصابات بدون أعراض، وتعافى مريضان، دون تسجيل وفيات.

وحتى هذا اليوم تم تسجيل 83132 إصابة في البر الصيني، وشفاء 78369 مريضا، ويبقى 129 شخصا في المستشفيات، وبلغ عدد الضحايا 4634.

المصدر: وكالة رويترز

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