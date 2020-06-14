تفشي كورونا في مصنع قيد الإنشاء في الشرق الأقصى الروسي

أفاد حاكم مقاطعة مقاطعة آمور (الشرق الأقصى الروسي)، فاسيلي أورلوف، برصد أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا بين العاملين على إنشاء مصنع “آمور لمعالجة الغاز الطبيعي”.

وقال أورلوف إنه من بين العاملين في بناء المصنع، الذين يتجاوز عددهم 30 ألف شخص، بلغ عدد الإصابات بمرض “كوفيد-19” حتى اللحظة 112، وذلك بعد تعافي 24 آخرين.

وقال المسؤول إن 64 عاملا طبيا وصلوا إلى مدينة “سفوبودني”، حيث يقع المصنع قيد الإنشاء، ليعملوا في المستشفى المحلي، مشيرا إلى أن الفريق الطبي الخاص بالمصنع مستعد لجميع السيناريوهات وحتى الأسوأ منها، موضحا أنه لدى المستشفى العدد الكافي من الأسرّة وأنه يتم فحص الأشخاص المشاركين في بناء المصنع للكشف عن فيروس كورونا لديهم.

وأضاف أن عاملي المصنع يتلقون الرعاية الطبية اللازمة والأدوية إذا استدعت الحاجة.

ويتم بناء مصنع معالجة الغاز في مقاطعة آمور من أجل تصفية الغاز الطبيعي، قبل نقله إلى الصين عبر أنبوب “قوة سيبيريا”.

المصدر: وكالات