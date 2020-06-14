الأرجنتين: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 30 ألف حالة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2020 - 09:50

الأرجنتين: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 30 ألف حالة

منذ 2 ساعة 14 June، 2020
5ee5631b4236040da643c133
أخبار دولية - الارجنتين

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين عن تسجيل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يحمل حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 30295 حالة.

وأكدت الوزارة، في بيان، تسجيل 13 وفاة بين المصابين بكورونا، خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19” (الذي يسببه الفيروس) 815.

وتأتي محافظة بوينس آيرس في صدارة مناطق البلاد من حيث عدد الإصابات الجديدة المسجلة (849 حالة)، وتليها العاصمة مع 558 إصابة جديدة.

ولم تبق في الأرجنتين سوى محافظة واحدة لم تسجل فيها حتى الآن حالة إصابات بفيروس كورونا، هي محافظة كاتاماركا شمال غربي البلاد.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة