الجيش يعيد فتح أوتوستراد المنية وإحراق شاحنة ليلا في البداوي

أعاد الجيش صباح اليوم فتح أوتوستراد المنية ـ العبدة الدولي في الإتجاهين، بعدما قطعه محتجون ليل أمس في أكثر من نقطة بالحجارة والإطارات المشتعلة، ومنعهم شاحنات محملة بالبضائع تابعة للامم المتحدة من العبور إلى سوريا، في ظل أعمال شغب وكر وفر بينهم وبين عناصر الجيش الذين استطاعو السيطرة على الوضع وإعادته الى طبيعته.

في غضون ذلك، أقدم عدد من المحتجين بعد منتصف ليل أمس على إضرام النار في شاحنة نقل كانت تعبر أوتوستراد البداوي الدولي، بحجة أنها محملة بمواد غذائية تريد نقلها إلى سوريا، مما أدى إلى إحتراقها بالكامل مع ما تحتويه من بضائع.

وسارعت فرق الدفاع المدني إلى إخماد النيران فيها، من غير أن يصاب أحد بأذى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام