ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انفجار شاحنة صهريج في الصين إلى 18

ارتفع عدد القتلى جراء انفجار شاحنة صهريج للغاز الطبيعي المسال في الصين إلى 18 شخصا على الأقل، حسبما أوردت قناة CGTN التلفزيونية الصينية، اليوم الأحد، عبر صفحتها في “تويتر”.

وأضافت القناة أن انحراف الشاحنة عن الطريق السريع “شنيانغ – هايكو” في محافظة تشجيانغ شرقي البلاد خلف أيضا 166 مصابا تم إسعافهم إلى مستشفيات محلية عدة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بمصرع 12 شخصا جراء الحادث الذي وقع في الساعة 4:40 عصر السبت (بالتوقيت المحلي) بالقرب من قرية ليانغشان في مدينة ونلينغ.

وأوضحت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية، نقلا عن السلطات المحلية، أن انفجار الشاحنة الصهريج الناجم عن انحرافها عن الطريق السريع تسبب في انهيار منازل سكنية وورش مصانع في المنطقة القريبة على الطريق.

ووصل رجال الإطفاء والمنقذون إلى منطقة الحادث للبحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض.

المصدر: وكالات