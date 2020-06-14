تمتلئ مساحة التخزين على جهاز الكمبيوتر بملفات تافهة ومهمة في الوقت نفسه، ويتضاعف حجم التطبيقات فيصبح أداؤه بطيئاً. إلا أنك لست مضطراً إلى القبول بهذا الأداء البطيء، إذاً كيف تحسّن سرعة جهاز الكمبيوتر؟

لا يمكن في الحقيقة تحديد كل أسباب بطء جهاز الكمبيوتر، الاستخدام يختلف من شخص إلى آخر، إلا أن هناك بعض المشكلات الشائعة.

إذا كانت هناك أجزاء معينة من جهاز الكمبيوتر قديمة، يمكنك توفير وتخصيص بعض المال لترقية هذه المكونات، مثل ذاكرة التخزين العشوائي (RAM) والقرص الصلب.

ولكننا في هذا الدليل سوف نركز على التعديلات البرمجية التي يمكن تنفيذها لتسريع الجهاز، بحسب ما أشار إليها موقع Gizmodo.

تحرير مساحة التخزين

لا تحب أجهزة الكمبيوتر الضغط على مساحة التخزين بها؛ إذ تنقسم الملفات والمجلدات، وتضيف مزيداً من عدم الكفاءة إلى المهام اليومية؛ مما يؤدي إلى مشكلات في تحديث النظام، والتسبب في انهياره.

لم تذكر مايكروسوفت أو أبل من قبل، مقدار المساحة التي يجب أن تتركها فارغة في القرص، ولكن 10% من المساحة الإجمالية لا بأس بها.

وبات تحرير مساحة التخزين عملية سهلة للغاية بفضل الطفرة الهائلة في خدمات التخزين السحابي وتكاملها مع أنظمة التشغيل. سوف تحتفظ خدمات Dropbox وGoogle Drive بملفاتك حتى تحتاجها، وكذلك الأدوات المدمجة في أنظمة التشغيل مثل iCloud (في أنظمة ماك) وOneDrive (في أنظمة ويندوز).

في أجهزة ماك، افتح قائمة أبل، ثم اختر عن جهاز ماك، ثم التخزين، ثم الإدارة.

سوف ترى بعض التوصيات لتحرير مساحة التخزين، من بينها التخزين على iCloud (للاحتفاظ ببعض ملفاتك القديمة تلقائياً في هذا التخزين السحابي حتى تحتاج إلى نسخهم على القرص من جديد) والحد من الفوضى (Reduce Clutter)، الذي يعرض لك أكبر الملفات على نظامك، ويتيح لك حذفها إذا لزم الأمر.

في نظام ويندوز، إذا فتحت OneDrive من شاشة الإشعارات اختر المزيد، ثم في شريط الإعدادات يمكنك التحقق من مساحة الحفظ وتنزيل الملفات عندما تستخدمها للاحتفاظ بالملفات بشكل رئيسي في التخزين السحابي حتى تحتاج إلى نسخ منها على قرص التخزين.

وتتيح لك أجهزة ويندوز وماك أن تتصفح ملفاتك ومجلداتك يدوياً للتخلص مما لا تحتاج إليه.

تمتلئ مساحة التخزين على جهاز الكمبيوتر بملفات تافهة ومهمة في الوقت نفسه، ويتضاعف حجم التطبيقات فيصبح أداؤه بطيئاً. إلا أنك لست مضطراً إلى القبول بهذا الأداء البطيء، إذاً كيف تحسّن سرعة جهاز الكمبيوتر؟

لا يمكن في الحقيقة تحديد كل أسباب بطء جهاز الكمبيوتر، الاستخدام يختلف من شخص إلى آخر، إلا أن هناك بعض المشكلات الشائعة.

إذا كانت هناك أجزاء معينة من جهاز الكمبيوتر قديمة، يمكنك توفير وتخصيص بعض المال لترقية هذه المكونات، مثل ذاكرة التخزين العشوائي (RAM) والقرص الصلب.

ولكننا في هذا الدليل سوف نركز على التعديلات البرمجية التي يمكن تنفيذها لتسريع الجهاز، بحسب ما أشار إليها موقع Gizmodo.

حذف البرامج التي لا تستخدمها

قد يبدو تثبيت البرامج المختلفة أمراً روتينياً بعض الشيء، ولكن التخلص من الملفات التي لا تحتاج إليها يوفر مساحة على جهاز كمبيوتر تتيح مزيداً من الحرية لعمل أنظمة ويندوز وماك، وتقلّص من عدد البرامج التي تعمل في الخلفية، وتحسّن من حماية النظام أيضاً.

وجود برامج أقل يعني مسارات محتملة أقل لنظام التشغيل. أبقِ قائمة البرامج المثبتة أقل ما يمكن؛ من أجل عمل نظام التشغيل بانسيابية وسلاسة.

هذه العملية أبسط على أجهزة ويندوز، وتزداد سهولة مع كل تحديث. افتح شريط إعدادات ويندوز، ثم اختر التطبيقات ثم التطبيقات والخصائص لترى كل شيء مثبّت على الجهاز.

وباستخدام القوائم المنسدلة في الأعلى، يمكنك ترتيب القائمة حسب الحجم أو التاريخ للعثور على أكبر التطبيقات أو أقدمها. انقر على أي تطبيق في القائمة ثم اختر إلغاء التثبيت من أجل حذف التطبيق.

لكن أكثر تعقيداً على جهاز ماك: يمكنك فتح التطبيقات في شريط البحث للوصول إلى البرامج المثبتة، وإذا كانت في مجلد فقد يكون بالمجلد أداة إلغاء تثبيت خاصة به. وإذا لم تكن هناك أداة لإلغاء التثبيت، يمكنك سحب أيقونة التطبيق أو المجلد بالكامل (إذا كان التطبيق له مجلد) إلى سلة المهملات.

إذا قمت بتثبيت شيء ما من متجر أبل، يمكنك حذفه عن طريق موقع تطبيق LaunchPad.

انقر مطولاً على اختصار البرنامج الذي تريد حذفه، ثم انقر على العلامة X عندما تظهر. ومن أجل طريقة أسهل، يمكنك تنزيل تطبيق AppCleaner المجاني لإنجاز هذه المهمة.

إيقاف عمل البرامج عند تشغيل الجهاز

سوف تحاول كثير من البرامج تحميل نفسها على ذاكرة الجهاز عند تشغيل نظام ويندوز أو ماك، وذلك لكي تكون مستعدة للعمل بشكل أسرع عندما تحتاجها، أو إبقاء ملفاتك في وضع المزامنة التلقائية، أو حماية شبكتك، أو لأسباب أخرى. وفي الحقيقة، هناك كثير من تلك البرامج سوف تحتاج إلى أن تظل تعمل في الخلفية طوال الوقت.

ولكن مع إضافة مزيد من البرامج إلى هذه القائمة، قد يصبح تشغيل الجهاز عبئاً كبيراً على موارد الجهاز.

لذا، من الجيد دائماً أن تراجع هذه القائمة وتتحقق من البرامج التي تريد أن تعمل حقاً عند تشغيل الجهاز في كل مرة.

في أجهزة ويندوز، يمكنك أن تلقي نظرة على الأيقونات في شريط الإشعارات. معظم الأيقونات سوف تتيح لك إمكانية تعطيل التشغيل التلقائي لها.

ولرؤية مزيد من التطبيقات والعمليات في الخلفية، يمكنك أن تنقر بزر الفأرة الأيمن على شريط المهام ثم اختيار مدير المهام ثم التشغيل (وانقر على التعطيل حيث تريد). يمكنك كذلك الذهاب إلى إعدادات ويندوز واختيار الخصوصية ثم تطبيقات الخلفية (واختيار إيقاف تشغيل أي من التطبيقات في الخلفية حسب الحاجة).

إذا كنت تستخدم جهاز ماك، فابحث في شريط القائمة عن البرامج الموجودة، واختر تعطيل البرامج التي لا تحتاج إليها (ويمكنك دائماً تشغيلها يدوياً عندما تحتاج إليها).

تنظيف التطبيقات

أحياناً تبطئ إضافات البرامج سرعة الكمبيوتر. أبرز مثال على ذلك متصفحات الإنترنت؛ إذ تصبح محمّلة بكثير من المكونات الإضافية التي تؤثر على سرعة التصفح والوقت الذي تستغرقه الصفحات في التحميل.

قد تعاني عديد من التطبيقات والبرامج الأخرى على جهازك من الأمر نفسه.

لتحسين أداء متصفحات الإنترنت بشكل خاص، يمكنك الدخول إلى قائمة المكونات الإضافية (المزيد من الأدوات ثم المكونات الإضافية)، وتعطيل المكونات الإضافية التي لا تستخدمها عادة.

وللحصول على أفضل النتائج، يمكنك إلغاء تثبيت أي مكونات إضافية لا تحتاج إليها، ولا تكتفي بإلغائها.

يقدم متصفح فايرفوكس زراً خاصاً بذلك، يعيد كل شيء إلى الإعدادات الأولية ويمسح أي بيانات تالفة أو إعدادات ضعيفة التهيئة. من قائمة المتصفح، انقر على المساعدة، ثم معلومات استكشاف الأعطال وإصلاحها، ثم انقر على تنشيط فايرفوكس ليعود إلى حالته الأولى، مع الحفاظ على المواقع المفضلة وكلمات المرور وسجل التصفح.

قد تختلف الطريقة المتبعة من برنامج إلى آخر، ولكن هناك عديد من الطرق التي يمكن بها تنظيف التطبيقات المختلفة، سواء عن طريق مسح المحفوظات أو التخلص من المكونات الإضافية.

إعادة تثبيت نظام التشغيل

للحصول على أفضل تحسين ممكن لسرعة جهازك، يمكنك اختيار أن تبدأ من جديد بنسخة حديثة من نظام التشغيل ويندوز أو ماك؛ هذا الاختيار ينفذ كل النصائح المذكورة بالأعلى في عملية واحدة.

أصبحت إعادة تثبيت نظام التشغيل، ويندوز أو ماك، أسهل مما كان عليه عادة من قبل، مع إمكانية تخزين وحفظ عديد من الملفات والبرامج الآن في التخزين السحابي.

الأمر أسهل بالنسبة لنظام ويندوز؛ من الإعدادات، اذهب إلى التحديث والحماية، ثم الاستعادة، ثم البدء.

وللحصول على نتائج أفضل، يمكنك اختيار حذف كل شيء، وضمن ذلك البرامج المثبتة وملفاتك الشخصية (تأكَّد أولاً من تخزينها احتياطياً).

وفيما يتعلق بنظام التشغيل ماك، يمكنك إعادة تشغيل نظام ماك، مع الضغط مطولاً على الأزرار Cmd+R أثناء إعادة تشغيل الجهاز للدخول إلى شاشة استعادة ماك.

ومن هناك، يمكنك اختيار إعادة تثبيت نظام تشغيل ماك، واختيار مسح القرص الصلب قبل إعادة كل شيء إلى مكانه. ومجدداً، تأكَّد أولاً من نسخ كل شيء احتياطياً.

إذا ظل جهاز الكمبيوتر بطيئاً بعد إعادة تثبيت نظام التشغيل، فربما قد حان الوقت للتفكير في تغييره، أو على الأقل ترقية بعض المكونات الرئيسية.

حتى مع تطبيق أفضل النصائح والأفكار لمكافحة بطء الجهاز، سوف يُصاب بالشيخوخة في نهاية المطاف ولن تفلح معه أي حيلة.

المصدر: عربي بوست