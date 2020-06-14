مذكرة الغاء نظام المفرد والمزدوج للسيارات لم تصدر بعد ببيان رسمي

تم التداول على على مواقع التواصل الإجتماعي، بمذكرة قيل إنها صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وفيها:

“أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان إلغاء قرار تقييد حركة السيارات والدراجات على مختلف انواعها بلوحاتها المنتهية بأرقامها بالمفرد أو المزدوج. وأبقت وزارة الداخلية على قرار منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 24:00 مساء إلى 5:00 فجراً.

كما أعلنت الوزارة فتح مؤسسات القطاع الخاص أبوبها خلال الدوام الرسمي المحدد من قبلها، بإستثناء مدن الملاهي والحدائق العامة وألعاب الأطفال، والنوادي الليلية ومراكز ألعاب الإنترنت، والمسارح ودور السينما، بالإضافة إلى صالات وقاعات المناسبات الإجتماعية.

وأعلنت الوزارة أيضاً تقييد حركة الدراجات النارية في منطقة وسط بيروت اعتباراً من الساعة الـ 18:00 مساء، ولغاية الـ 6:00 فجراً في المنطقة ضمن:

شمالاً: شارع جورج حداد الممتد من تقاطع البحرية وصولاً إلى تقاطع برج الغزال.

شرقاً: جسر فؤاد شهاب – نفق سليمان فرنجية.

جنوباً: نفق سليمان فرنجية وصولاً إلى تقاطع الزيتونة.

غرباً: تقاطع البحرية – شارع جورج حداد وصولاً إلى تقاطع الزيتونة.”

ولكن هذه المذكرة لم تصدر ببيان رسمي من الوزارة، إلا أن مصادر المنار أكدت أن العمل جار على هذا الموضوع.

المصدر: موقع المنار