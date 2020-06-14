مواجهات في ساحة النور في طرابلس و72 إصابة في التبانة

تحول الهدوء الذي اتسمت به التحركات هذا المساء في ساحة عبد الحميد كرامي “النور”، إلى مواجهات بين عدد كبير من الشبان وعناصر الجيش، وحاول شبان تحطيم الباب الرئيسي لسرايا طرابلس، إلا ان عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين حماية السرايا منعوهم من ذلك، فعمدوا إلى رشق العناصر الأمنية بالحجارة وإشعال الاطارات المطاطية وقطع الطريق العام أمام السرايا بشكل تام.

وحول المواجهات بين شبان وعناصر الجيش في “محلة التبانة ومحيطها في مدينة طرابلس”، أصدرت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية”، بيانا أعلنت فيه “إصابة 72 شخصا بينهم 16 عسكريا بحالات اختناق وجروح ورضوض عديدة”، وأن عناصر الجهاز عملوا “على إسعافهم جميعا ونقل 13 منهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة”.

ودعا الجهاز إلى “ضرورة تحييد الفرق الإسعافية كافة خلال الاشتباكات الجارية في طرابلس، وعدم التعرض لها في سبيل تنفيذ أعمالها ومهامها الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية