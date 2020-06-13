كوريا الشمالية تتوعد كوريا الجنوبية بـ”خطوة تالية” في وقت قريب

توعدت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية كيم يو جونغ(الشقيقة الصغرى لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون) كوريا الجنوبية باتخاذ خطوة تالية تجاهها في وقت قريب.

وقالت كيم يو جونغ السبت تعليقا على قضية المنشورات الكورية الجنوبية “حتى ولو جاءت نهاية العالم، فإنه يجب التخلص نهائيا من الرعاع الذين أقدموا على رمي قاذوراتهم إلى منطقتنا المقدسة، متجرئين في الوقت نفسه على إهانة السمعة المطلقة للرفيق الرئيس، الذي يعد رمزا لوطننا”.

وأضافت كيم يو “أعتقد أن الوقت حان بلا شك لقطع العلاقات مع الجانب الكوري الجنوبي سنتخذ في وقت قريب خطوة تالية”، وتابعت “تنفيذا للصلاحيات التي تم توفيرها لي من قبل الزعيم الأعلى وحزبنا وبلادنا، أعطيت أمرا للتعامل مع الأعداء باتخاذ الخطوة التالية بشكل حاسم”.

ولم تكشف شقيقة زعيم كوريا الشمالية عن طبيعة هذه الخطوة، إلا أنها شددت على أن “القرارات بشأن الإجراءات التالية بحق كوريا الجنوبية ستتخذها هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري”.

وأعلنت بيونغ يانغ يوم 9 يونيو/حزيران وقف كل قنوات الاتصال مع سيئول ردا على إرسالها منشورات دعائية إلى أراضي كوريا الشمالية.

المصدر: روسيا اليوم