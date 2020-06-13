دياب: لست منهم والمعركة مع الفساد شرسة جدا وسنتجاوز هذه الازمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2020 - 20:12

دياب: لست منهم والمعركة مع الفساد شرسة جدا وسنتجاوز هذه الازمة

منذ 1 ساعة 13 June، 2020
الرئيس حسان دياب
لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في كلمة له السبت “نحن لا نريد البقاء من دون فاعلية ونحن لسنا منهم ولن نكون ولن نسمح بأن تضيع ودائع الناس”، وتابع “ما أردنا القيام به لمواجهة مؤامرة التلاعب بسعر الليرة هو قرارات توقف ابتزار الدولة والناس”، واوضح “نؤسس لمفاهيم الدولة الواحدة العادلة وانا واثق من اننا سنتجاوز الازمة”.

وأكد دياب “لا يمكن ان يستمر هذا النهج في إدارة الدولة وسننصف شباب لبنان والدولة يجب ان تكون لجميع ابنائها”، واضاف “مصرون على ان يكون القضاء مستقلا ونزيها وهذا ما تعمل الحكومة عليه”، وتابع “أدعو اللبنانيين الى مزيد من الصبر لأن المعركة مع الفساد شرسة جدا والفاسدون لن يستسلموا بسهولة”، وقال “فليتوقف التدمير الذاتي الذي يحرّض عليه من لديه حقد دفين تجاه الدولة”.

واشار دياب الى ان “هذه الحكومة حققت الكثير لكنهم يريدون طمس الحقائق بعد ان دمروا كل شيء وغادروا على عجل”، وتابع “ألا يكفي انهم أغرقوا البلد بالديون الهائلة التي تسببت بهذا العجز الكبير الذي نعيشه”، وقال “لقد صمتنا كثيرا عن اتهامات بكبائر ارتكبوها ويرمون مسؤوليتها على هذه الحكومة”، واضاف “لست منهم ولن أكون ولن نسكت”.

واوضح دياب ان “الحكومة أصبحت تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين وهو ما أزعج المراهنين على فشلها”، واضاف “نعالج نتائج الماضي ولكننا لن نصمت عن وزر الكارثة التي اوصلوا البلد اليها”، وتابع “عثرنا على مفاتيح غرف عديدة من ذلك البنيان الاسود الذي بدأت تخرج منه روائح الصفقات”، ولفت الى ان سياسة الصفقات والهدر والفساد استمرت على حساب ودائع اللبنانيين في المصارف”.

المصدر: موقع المنار

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