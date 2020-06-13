تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر السبت 184 الفا و955 شخصا، مضيفة أنه بتسجيل 71 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ عدد المتوفين 8730 شخصاً. وأضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي أنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2419 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا”، مضيفة أن من بين مجموع الاصابات “2755 في وضع حرج”. ولفتت المتحدثة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 146 الفا و748 شخصا لغاية الآن. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونا و219 الفا و400 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19” فی انحاء البلاد حتى الان.

المصدر: ارنا