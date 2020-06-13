البريم تعليقاً على مقال سفير الإمارات لدى واشنطن: هذه التصريحات استرضاء للعدو.. وسنحارب مخططات التطبيع بكل ما اوتينا من قوة

علّق المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية محمد البريم “أبو مجاهد” على مقال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة لصحيفة يديعوت احرنوت الصهيونية، قائلاً إن “التصريحات التي صدرت عن العتيبة تنم عن عقم فكري وقلب للحقائق الراسخة لبيع المواقف لاسترضاء الاحتلال الصهيوني”. وفي السياق، أكد البريم أن “التطبيع مع العدو الصهيوني خنجر مسموم في خاصرة شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، وهو أحد أهم بنود صفقة القرن المشؤومة التي يروج لها بعض العرب على أنها فرصة وان على الفلسطيني ان يقبل بها”.

كما لفت البريم إلى أن “شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة هذه الصفقة ولن يستمع بالمطلق لهذيان المطبعين المتآمرين على قضيتنا وسيواجهها بكل عزيمة وثبات”، مضيفاً أن “تصريحات العتيبة حول التعاون المشترك وتنسيق المواقف مع الاحتلال تنم عن تبجح واضح واستهتار بمشاعر شعبنا وامتنا”. هذا وأكد المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أن “الشعب الفلسطيني يقود معركة كبيرة ليس على مستوى مواجهة قرارات الضم ومواجهة “صفقة القرن” فحسب، بل ايضاً في مواجهة هذا التطبيع الخبيث الذي غزى بعض البلدان العربية”، مشدداً على أن “العدو المشترك للأمة العربية والإسلامية هو العدو الصهيوني الذي يسرق الأرض ويدنس المقدسات ويقتل شعبنا”.

وأكد البريم أن “المخطط الصهيوامريكي للمنطقة العربية لتسويق التطبيع لن يتحقق وسيواجهه شعبنا وأحرار أمتنا بكل ما اوتو من قوة ولن يتوانوا عن فضح المطبعين والوقوف في وجه مخططاتهم”.

المصدر: موقع المنار