الشيخ قبلان: لإجراءات حازمة وتدابير سريعة تلجم التدهور الاقتصادي

حذر رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان من “تفاقم الأزمة الاقتصادية التي نحتاج معها إلى إجراءات حازمة وتدابير سريعة تلجم التدهور الاقتصادي الذي يلقي بتبعاته الثقيلة على المواطنين المهددين بلقمة عيشهم واستقرارهم الاجتماعي”.

وقال الشيخ قبلان السبت “الشعب يتطلع لخطوات حكومية جريئة تعيد ثقة المواطنين بدولتهم من خلال كشف المتلاعبين بالنقد الوطني والمسؤولين عن حجز المدخرات في المصارف والناهبين للمال العام من فاسدين ومرتشين ومحتكرين”.

ورأى الشيخ قبلان ان “المرحلة خطيرة جدا ويجب التعاطي معها بروح المسؤولية الوطنية التي تستدعي التعالي على الخلافات السياسية والاقلاع عن السجالات العقيمة والنكد السياسي والمناكفات الكيدية”.

وشدد الشيخ قبلان على ان “الجميع مطالبون بالتضامن الوطني لإنقاذ لبنان من خلال تفعيل لغة الحوار بدل المناكفة وتعزيز التواصل والتعاون والتشاور لإنتاج حلول سريعة مدموغة بشعار صنع في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام