هاشم: ننتظر الترجمة الحقيقية لما اتخذ من قرارات لوقف انهيار العملة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2020 - 17:08

هاشم: ننتظر الترجمة الحقيقية لما اتخذ من قرارات لوقف انهيار العملة

منذ 57 mins 13 June، 2020
قاسم هاشم
لبنان

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم “ما تم التفاهم عليه من خطوات لوقف انهيار العملة الوطنية ووضع حد لغلاء الأسعار ومحاسبة المتلاعبين، أمور لا تتحمل الانتظار أو التقاعس”.

وأكد هاشم السبت “يجب أن يلمس المواطن جدية الإجراءات وفاعليتها مع بداية الأسبوع، قبل أن تنعدم الثقة بأي قرار يتخذ وبخاصة أن ثقة اللبنانيين مهتزة في الأساس”، وتابع “اليومان المقبلان سيكونان الحد الفاصل في إعادة بناء هذه الثقة وإلا فسلام على الوطن ومؤسساته ولن تنفع بعد ذلك لا اجتماعات ولا قرارات”، وتابع “فلننتظر الترجمة الحقيقية لما اتخذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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