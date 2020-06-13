وديع الخازن: بغياب طوني فرنجية يفتقد الوطن ركنا أساسيا من أركان الوفاق

شدد رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن على انه “بغياب طوني فرنجية تفتقد السياسة والوطن، ركنا أساسيا من أركان الوفاق”.

واكد الخازن في بيان له السبت في ذكرى استشهاد الوزير السابق طوني فرنجية على أن “شخصية الراحل الكبير اتسمت بالوفاء في السياسة والعزة في النفس والدفاع عن لبنان وعن معقله الماروني، بشراسة المدافع عن الكرامة التي تجسد ذروة المعايير الإنسانية والوطنية”.

واضاف الخازن “طوني فرنجية كان جريئا في مواقفه العامة بعيدا من الرياء السياسي والتملق، لكأنه يقول: لا ينفع الصوت إلا وهو مسموع”ـ وقال “نتذكره وزوجته وابنته وعناصر أمنه وحمايته، لنؤكد النبل الوطني والتسامح الخلقي الذي تعامل معه كبير العائلة الرئيس الراحل سليمان فرنجية، وحفيده الوزير السابق سليمان فرنجية مع هذه الفاجعة العائلية والوطنية على حد سواء”.

وتابع الخازن “من الجد إلى النجل والحفيد وإبن الحفيد طوني، تجسدت هذه الظاهرة الصريحة والصادقة في سلوك سياسة أبناء هذه العائلة العريقة في التاريخ الوطني والقومي، مع القضايا الداخلية والإقليمية، وحرصت على إيلائها أولوية على كل المصالح الضيقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام