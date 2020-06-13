بزي: على الجميع الارتقاء لمستوى المسؤولية لإيجاد الحلول السريعة لمعاناة الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2020 - 17:08

بزي: على الجميع الارتقاء لمستوى المسؤولية لإيجاد الحلول السريعة لمعاناة الناس

منذ 1 ساعة 13 June، 2020
علي بزي
لبنان

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي ان “التحديات كبيرة والضغوط قاسية وهذا يتطلب من الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية لإيجاد الحلول السريعة لمعاناة الناس الذين يكتوون بنار الغلاء والفقر وعدم الاطمئنان”.

ورأى بزي ان “الحاجة ملحة لاتخاذ قرارات جريئة تعزز استقلالية القضاء ومكافحة التهريب ومزاريب الفساد والهدر وغلاء الأسعار وتدني قيمة العملة الوطنية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في ملفات الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تشكل النزيف الأكبر لخزينة الدولة”.

واعتبر بزي ان “حق المواطنين في التظاهر والتعبير مكفول دستوريا ضمن الأصول السلمية، ولكن التعرض بقسوة للممتلكات العامة والخاصة لا يختلف عن تعرض البعض ممن أمعن نهبا وفسادا في البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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