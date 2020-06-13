حسن فضل الله استنكر أعمال العنف: صرخة الجوع لا تكون بالاعتداء على الآخرين

استنكر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله “أعمال العنف والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في بيروت وطرابلس والمناطق الأخرى وقطع الطرقات وحجز حرية المواطنين”.

وقال فضل الله السبت “ليس مقبولا أن يتذرع بعضهم بالثورة على الأوضاع الإجتماعية، ليتم إلحاق الخسارة بالمواطن، لأنه من يدفع ثمن هذا التخريب من ماله أو من مال الدولة والذي يترافق مع محاولة تخريب سلمه الأهلي واستقراره”، وشدد على “ضرورة نبذ خطاب التحريض والفتنة والكراهية والأحقاد الدفينة للتعمية على المتسببين بمآسي اللبنانيين في لقمة عيشهم أو تخريب ممتلكاتهم” .

وأكد فضل الله ان “صرخة الجوع الحقيقية لا تكون بالاعتداء على الآخرين”، واضاف “لتؤتي ثمارها يجب أن توجه ضد الفاسدين الذين نهبوا المال العام وأوصلوا البلد إلى ما وصل إليه، وبوجه من تآمر على عملتنا الوطنية فأخرج الدولار من لبنان، وبوجه سياسة التخريب الأميركية لإقتصادنا الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام