بزي: الحاجة ملحة لاتخاذ قرارات جريئة

رأى النائب علي بزي، خلال استقباله وفوداً شعبية في مكتبه في بنت جبيل، أن “الحاجة ملحة لاتخاذ قرارات جريئة تعزز استقلالية القضاء، ولمكافحة التهريب ومزاريب الفساد والهدر وغلاء الأسعار وتدني قيمة العملة الوطنية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في ملفات الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تشكل النزيف الأكبر لخزينة الدولة”، مشددا على “ضرورة تشكيل الهيئات الناظمة وإصدار المراسيم التطبيقية لـ54 قانوناً”. واعتبر أن “حق المواطنين في التظاهر والتعبير مكفول دستوريا ضمن الأصول السلمية، ولكن التعرض بقسوة للممتلكات العامة والخاصة لا يختلف عن تعرض البعض ممن أمعن نهبا وفسادا في البلاد”.

وأكد ان “التحديات كبيرة، والضغوط قاسية، وهذا يتطلب من الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية لإيجاد الحلول السريعة لمعاناة الناس الذين يكتوون بنار الغلاء والفقر وعدم الاطمئنان”. كما أجرى بزي سلسلة اتصالات مع مسؤولين بينهم وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب وعرض معه الواقع التربوي بشكل عام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام