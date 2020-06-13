الحريري يتفقد الأضرار في وسط بيروت مستنكرا ويزور ضريح والده

جال الرئيس سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، في وسط بيروت. وأوضح مكتبه الإعلامي أنه “تفقد المحال والمؤسسات والأبنية التي تعرضت للاعتداء والحرق والتخريب من مجموعات مضللة، واطلع على حجم الضرر الذي لحق بها، وتحدث إلى المواطنين المتواجدين في المنطقة، واستمع إلى شكواهم واستيائهم مما حدث، مبديا أسفه واستنكاره لهذه الاعتداءات التي تستهدف دور بيروت وموقعها والسلم الأهلي”.

ثم زار ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في جوار مسجد محمد الأمين، وقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام