الحريري يتفقد الأضرار في وسط بيروت مستنكرا ويزور ضريح والده – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2020 - 14:06

الحريري يتفقد الأضرار في وسط بيروت مستنكرا ويزور ضريح والده

منذ 15 mins 13 June، 2020
الحريري يتفقد الأضرار في وسط بيروت مستنكرا ويزور ضريح والده
لبنان

جال الرئيس سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، في وسط بيروت. وأوضح مكتبه الإعلامي أنه “تفقد المحال والمؤسسات والأبنية التي تعرضت للاعتداء والحرق والتخريب من مجموعات مضللة، واطلع على حجم الضرر الذي لحق بها، وتحدث إلى المواطنين المتواجدين في المنطقة، واستمع إلى شكواهم واستيائهم مما حدث، مبديا أسفه واستنكاره لهذه الاعتداءات التي تستهدف دور بيروت وموقعها والسلم الأهلي”.

ثم زار ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في جوار مسجد محمد الأمين، وقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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