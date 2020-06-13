تيمور جنبلاط: نحذر من أزمة أمنية

حذر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، خلال اجتماعه بخلية الأزمة في إقليم الخروب، من “أزمة أمنية قد نصل إليها” وقال “لدينا أزمة اقتصادية وأزمة سياسية، وللأسف بعد ما حدث من الأسبوع الماضي إلى الآن قد نصل إلى أزمة أمنية”.

وأضاف “الفيروس مع جهد الأطباء والفاعليات على الأرض إن شاء الله يهزم، ولدينا فيروس آخر أتمنى ألا نصل إليه، لذا من الضروري التعاون مع الآخر والتركيز على الحوار، كي لا نصل الى أزمة أمنية لا نستطيع الخروج منها، لقد عشنا الحرب الأهلية ولا نريد العودة إليها، هذا هو طلبي البسيط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام