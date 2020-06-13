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June 13 2020 - 12:36

وزارة الصحة السورية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء ثلاث حالات

منذ 8 mins 13 June، 2020
وزارة الصحة السورية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء ثلاث حالات
سورية - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة السورية السبت تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 170 وشفاء ثلاث حالات جديدة. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ 170 إصابة شفيت منها 71 وتوفيت 6 حالات. وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بالفيروس فيها نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سورية الأردن، وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

المصدر: سانا

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