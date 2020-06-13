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June 13 2020 - 12:36

الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بينهم 4 من القدس خلال 24 ساعة

منذ 16 mins 13 June، 2020
وزيرة الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بينهم 4 من القدس خلال 24 ساعة
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن  تسجيل 6 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها إصابتان في السموع تم الإعلان عنهما سابقاً، و4 إصابات في مدينة القدس ليرفع حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات التعافي إلى 570. وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، صباح السبت. وقالت الوزيرة خلال بيان صحفي مقتضب أن نتائج جميع العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب اليس أعلن عنه سابقاً من منطقة الكوم جنوب غرب الخليل وعددها 217 كانت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.

وأوضحت أن حصيلة الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفعت إلى 98 حالة. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين. وأدخلت خلال الـ24 ساعة الماضية 253 حالة جديدة في الحجر الصحي المنزلي، فيما يبلغ عدد الموجودين الفعليين في الحجر المنزلي حالياً 1831 مواطناً ومواطنة.

المصدر: فلسطين اليوم

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