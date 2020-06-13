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June 13 2020 - 12:34

تشيلي تسجل رقما قياسيا جديدا للوفيات والإصابات بكوفيد-19

منذ 37 mins 13 June، 2020
تشيلي
أخبار دولية - تشيلي

سجلت تشيلي الجمعة أسوأ أرقامها اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إذ أحصت 222 وفاة و6754 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وقال أرتورو زونيغا المسؤول بوزارة الصحة “الوضع في بلادنا يواصل التدهور، بخاصة في منطقة العاصمة” سانتياغو، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 160.846،  وعدد الوفيات 287،

وتستمر حالات العدوى في الزيادة بشكل مطرد في هذا البلد البالغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، رغم إجراءات الحجر المفروضة منذ شهر تقريبا على سبعة ملايين نسمة في سانتياغو، ومنذ يوم الجمعة، فرض حجر صحي في مدينة فالبارايسو ومنطقة فينيا ديل مار، على بعد 150 كيلومترا غرب العاصمة، على غرار مناطق أخرى عدة في البلاد، ووفقا للسلطات الصحية فإن خدمات الإنعاش تعمل بأقصى طاقتها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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