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June 13 2020 - 12:34

رئاسة الوزراء: دياب كلف خير إجراء مسح ميداني لاضرار المؤسسات التجارية

منذ 42 mins 13 June، 2020
رئاسة مجلس الوزراء
لبنان

اعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء  في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب كلف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير إجراء مسح ميداني للأضرار التي أصابت المؤسسات التجارية والأملاك العامة والخاصة”.

وكان الرئيس دياب “أجرى اتصالات بقادة الأجهزة العسكرية والأمنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف الاعتداءات المشبوهة على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، مؤكداً  أن ” ما حصل مرفوض بكل المعايير”، مشددا على “اتخاذ كل التدابير التي تحمي أملاك الناس والمؤسسات، وقمع كل عمليات التخريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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