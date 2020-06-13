رئيس بلدية المية ومية أعلن تسجيل 6 إصابات بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2020 - 12:34

رئيس بلدية المية ومية أعلن تسجيل 6 إصابات بكورونا

منذ 1 ساعة 13 June، 2020
كورونا
لبنان

أعلن رئيس بلدية المية ومية رفعات بو سابا تسجيل 6 حالات مثبتة بفيروس كورونا من الوافدين، في منطقة الفيلات في نطاق بلدية المية ومية، ميشراً الى أنه لدى تبلغه بالامر سارع الى تعميم أسمائهم في المنطقة والحي المجاور، ودعاهم الى عدم التخالط مع القاطنين، وأوعز إليهم التزام الحجر المنزلي، ولفت الى أن “هناك تنسيقا مع محافظة الجنوب ولجنة إدارة الكوارث، وأن هذه المسؤولية يتحملها الجميع من وزارة صحة ومحافظة وبلدية”.

واوضح بو سابا ان “جميع المعنيين أخذوا علما بالموضوع، ونحن سنتابع هذا الامر، والمطلوب من الجميع التحلي بقدر عال من المسؤولية من أجل محاصرة الوباء وعدم تمدده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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