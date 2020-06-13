الصحة البحرينية تحصي 444 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″

سجلت البحرين السبت، 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 17713 حالة. وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، في بيان السبت، أن “الفحوصات التي بلغ عددها 6713 في يوم 12 حزيران/يونيو 2020، أظهرت تسجيل 444 حالة قائمة جديدة منها 291 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 288 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12191”.

يُذكر أن معدل الإصابات لهذا اليوم يشير إلى انخفاض طفيف عن معدل أمس (602 حالة). ولم تسجل الوزارة أي وفيات جديدة منذ الأمس ليستقر إجمالي الوفيات عند 36 حالة من دون زيادة. وأضافت الصحة البحرينية أن “عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 121 حالة، منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5474 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5486 حالة قائمة”. وتحتل البحرين المركز السابع عربيا والـ 47 عالميا في قائمة الإصابات بـ “كوفيد 19”.

المصدر: سبوتنيك