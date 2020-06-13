حيلة بسيطة لتحسين مذاق قهوتك: أضف ملحا بدلا من السكر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2020 - 11:02

حيلة بسيطة لتحسين مذاق قهوتك: أضف ملحا بدلا من السكر

منذ 2 ساعة 13 June، 2020
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

يعمد بعض محبي القهوة إلى إضافة الملح إلى قهوتهم في محاولة لتحسين مذاقها، لكن هذا الاتجاه الجديد، مهما بدا غريبا، فقد ثبت أنه مدعوما بالعلوم.

إذ كشفت دراسة نشرتها مجلة “نيتشر” العلمية أن أيونات الصوديوم، الموجودة في ملح الطعام، يخفف المرارة في القهوة وتحسّن مذاقها بالفعل، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.

وفي حين أنه لا ينبغي إضافته إلى كل فنجان قهوه تشربه، فإن قليلا من الملح سيساعد على تحسين النكهة العامة، لفنجان القهوة إذا كان مرا بشكل خاص.

لكن، عليك الحذر أيضا من إضافة الكثير من الملح إلى فنجان قهوتك، لأن أي شيء أكثر من رشة صغيرة سيفسد مذاق قهوتك.

المصدر: سبوتنيك

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