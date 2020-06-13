نصائح لتربية أطفال ناجحين في المستقبل

كيف يُربّي الأهل أطفالاً ناجحين في المستقبل؟ هل يجب إجبارهم على الخلود إلى النوم باكراً؟ هل يجب تعليمهم الموسيقى؟ بشكل عام، يسعى الأهل إلى مساعدة أطفالهم على النجاح وربّما التفوّق، إلا أن الوسائل التي يعتمدونها قد تؤدي إلى نتائج سلبية. في هذا الإطار، يعرض موقع “ريدرز دايجست” بعض النصائح، وهي:

1 – إشراك الأطفال في الأعمال المنزلية: عندما يُطلب من الأطفال المشاركة في الأعمال المنزلية، فإنّهم يتعلّمون أخلاقيات العمل منذ الصغر. لا يمنحهم ذلك فرصة للمساهمة في الحياة الأسرية فحسب، بل يجعلهم يشعرون بأنهم يلعبون دوراً أساسياً في يوميات الأسرة. وتساهم مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية في تعليمهم مهارات أساسية تعدّ ضرورية للمستقبل.

2 – وضع توقعات عالية: آباء الأطفال الناجحين يضعون توقعات عالية لأطفالهم وكذلك لأنفسهم. فإذا كان الهدف هو الوصول إلى الجامعة، سيعمل الأولاد على تحقيق هذا الهدف بسهولة، خصوصاً إذا كان أهلهم يتحدثون معهم عن الأهداف التي يسعون إليها. علاوة على ذلك، يساعد الآباء أطفالهم على النجاح من خلال الحديث عن توقعات كبيرة وتوضيح كيفية العمل بجد لتحقيقها. يجب التأكّد من أنّ توقعاتك لأطفالك واقعية. فلا ينبغي أن تدفعهم إلى الاعتقاد بأن عليهم التأهل للأولمبياد، أو الحفاظ على غرفهم نظيفة طوال الوقت، إذ إن الضغط لتحقيق الأهداف يمكن أن يؤدي إلى القلق وبالتالي إلى نتائج عكسية في نهاية المطاف.

3 – التعليم: بحسب الأرقام، فإن الأهل الذين أكملوا المرحلة الثانوية أو الجامعية يرجح أن يفعل أطفالهم الأمر نفسه. وتظهر الدراسات أن التعليم العالي يساهم في تخفيض ضغط الدم.

4 – الحياة جيدة: إذا كنت تريد أن يتبع طفلك خطواتك، فإن الحصول على وظيفة ثابتة، ومنزل جميل، وتكوين أسرة، قد تكون تفاصيل جذابة. ولا يعني هذا عدم الشكوى بتاتاً أو إخفاء حقيقة الحياة الواقعية عن الأطفال، لكن من الجيد اتباع نموذج في الحياة قد يحفز أطفالك على تحقيق النجاح. فإذا رأوا أن عملك الشاق يؤتي ثماره، سيكونون أكثر ميلاً للاستثمار في مستقبلهم الخاص. وتجنّب ما يمكن أن يدمّر ثقتهم بأنفسهم.

5 – تكوين صداقة مع الأرقام في وقت مبكر: تدريس الرياضيات في عمر مبكّر ليس فقط مؤشراً على النجاح في هذه المادة لاحقاً، بل أيضاً يزيد من الاهتمام بالقراءة. وتركّز الحضانات أو المدارس اليوم على تعليم الأطفال الرياضيات من أجل إعدادهم للمراحل التالية. وهذه المهارات تجعلهم أكثر نجاحاً في المستقبل.

المصدر: العربي الجديد