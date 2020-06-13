6 أسرار يقدمها الخبراء لمعرفة البطيخ الناضج

يعتبر البطيخ الأحمر من أكثر الفواكه المفيدة والغنية بالسوائل التي من شأنها إنعاش الجسم في فصل الصيف ومده بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية مع انخفاض في سعراتها الحرارية، ما يمثل قيمة غذائية عالية جدا من دون وجود أي أضرار تتعلق بالسمنة الزائدة.

ويحتوي البطيخ الأحمر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والليكوبين، الذي يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية مثل الحماية من أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

بالرغم من أن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان البطيخ ناضجًا هي التذوق المباشر لقطعة منه، إلا أن هذا قد لا يكون ممكنا في أغلب الأحوال، لأن البطيخ يباع قطعة واحدة في أغلب الأماكن العربية، حيث لا يمكن مشاهدة لونها أو تذوقها إلا بعد شرائها.

وقدم موقع “healthline” المتخصص بالشؤون الصحية، مجموعة نصائح، من خبراء الصحة بينوا فيها مجموعة طرق، لا يعرفها البعض، لمعرفة البطيخ الناضج من خلال بعض الصفات التي تميزه عن غيره، وهي كالتالي:

الشكل المنتظم والمتناسق

أشار الخبراء إلى ضرورة تجنب البطيخ ذو الأشكال المتموجة أو غير المنتظمة، وهي فكرة مختلفة عن شكل البطيخ العام، حيث يأتي بأشكال متعددة، مثل الكروي أو المتطاول، لكن هذه المعلومة تتحدث عن التشوهات التي تأتي بهذه الأشكال، أو النتوءات أو الخدوش، والتي تسبب عدم انتظام شكل البطيخ.

ويشير عدم الانتظام إلى أن البطيخ تلقى كميات غير متناسقة من الماء أو لم يتم تلقيحه بشكل صحيح، وقد تشير الجروح أو الخدوش إلى وجود حشرات أو فطريات.

الوزن بالنسبة للحجم

أكد الخبراء أن البطيخ الحلو والناضج يجب أن يكون وزنه ثقيلا بالنسبة لحجمه، وهذا يعني أنها مليئة بالماء وبالتالي فهي أكثر نضجا، بحسب موقع “thekitchn”.

ويحتوي البطيخ على 91٪ من الماء، ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ على تحقيق شعور أكبر بالامتلاء لكل وجبة مع استهلاك سعرات حرارية أقل.

بقعة الأرض

نوه الخبراء إلى ضرورة وجود بقعة صفراء من جانب واحد، وتعرف ببقعة الأرض أو الحقل، وتدل على أن البطيخ كان على الأرض عند حصاده، تشير البقعة الصفراء الكبيرة إلى أنها قضت المزيد من الوقت في النضج، ويجب أن تكون أكثر حلاوة.

وبعكس ذلك، تشير البقعة الأكثر بياضًا إلى أنه تم التقاطها مبكرًا جدًا ولم تصل إلى ذروة النضج. نظرًا لأن البطيخ لا يستمر في النضج بعد قطافه، لذلك فإن اختيار البطيخ مع بقعة أكثر بياضًا يعني أنك ستجد على الأرجح نكهة عادية.

تقنية التنصت

أشار الخبراء إلى تقنية الصوت أو ما أطلقوا عليه “تقنية التنصت” وهي الصوت الذي يصدره البطيخ الناضج عند النقر عليه، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة غير موضوعية، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق البطيخ.

وقام الباحثون بتحليل اهتزاز البطيخ وأثبتوا أن صوت البطيخ يساعد في الكشف عن النضج، وأشاروا إلى أن البطيخ الناضج يصدر صوتًا عميقًا عند نقره باليد، حيث يصدر صوتا مجوفًا أو مسطحًا “رنين”.

القوة والمتانة

يجب أن تكون للبطيخ الناضج قشرة سميكة لا تنحني بسهولة عند الضغط عليها، وهي مؤشر هام جدا لمعرفة نضج البطيخ، حيث لا يمكن إدخال السكين بسهولة في قشرتها.

التحقق من الذيل

يشير ذيل البطيخ إلى قطعة الجذع التي تبقى متصلة بعد قطف الثمرة، وعادةً ما يشير الجذع الأخضر إلى أن البطيخ قد تم قطفه مبكرًا ولم ينضج بعد، حيث كان لا يزال ينمو، وعلى العكس من ذلك، يشير الجذع الجاف إلى أن البطيخ ناضج.

كيف نتعرف على البطيخ الفاسد؟

نوه الخبراء إلى أن البطيخ الفاسد قد يسبب أضرارا كبيرة على المعدة خصوصا في حال وجود فطريات، وخصوصا أن المياه تتحول داخل البطيخ إلى بيئة خصبة للبكتيريا.

وبين الخبراء أن البطيخ الفاسد يحتوي ألوان غريبة في القشرة مثل اللون البني أو بقع داخلية في القشرة أو يحتوي ألوان داكنة في داخل البطيخ أو على غلافة الخارجي.

المصدر: سبوتنيك