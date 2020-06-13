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June 13 2020 - 07:58

طريقة للتخلص خلال أسبوع من رغبة تناول الحلويات

منذ 1 ساعة 13 June، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن خبير التغذية السويدي، فريدريك بولون، بعض القواعد التي من خلال اتباعها يمكن التخلص من الإدمان على تناول الحلويات، وذلك خلال أسبوع واحد فقط.
ووفقا له، فإنه يجب على الشخص، في بادئ الأمر، التخلي عن الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات السريعة.
وقال الخبير: “قد يضطر بعض الأشخاص إلى التخلي عن الفواكه الطازجة، حيث يمكن العودة إليها بعد مرور بضعة أسابيع”، وفق موقع “expressen”.
ونصح الخبير بتجنب الإجهاد والتوتر، والتحرك بشكل أكثر وشرب الكثير من المياه والحصول على قسط كافٍ من النوم وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات.

المصدر: سبوتنيك

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