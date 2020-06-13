البرازيل أصبحت ثاني أكثر دول العالم تضررا بكورونا لناحية عدد الوفيات

باتت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد لناحية عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة الاميركية، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية الجمعة.

وقالت الوزارة “سجلت البرازيل 909 وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة”، كما صارت البرازيل أكبر دول أميركا اللاتينية تضررا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 828.810 إصابات.

وتبقى ساو باولو التي يقطنها 46 مليون ساكن أكثر الولايات تأثرا بفارق بعيد، إذ سجلت ربع إجمالي الوفيات في البلاد (10368) و167.900 إصابة مؤكدة.

أما ريو دي جانيرو فهي ثاني أكثر الولايات تضررا بتسجيلها 7417 وفاة و78 ألف إصابة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية