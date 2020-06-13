النائب حسن فضل لله : حزب الله عندما يقرر النزول الى الشارع يعلن ذلك وما حصل يوم السبت كان بروفا اميركية فاشلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2020 - 03:24

النائب حسن فضل لله : حزب الله عندما يقرر النزول الى الشارع يعلن ذلك وما حصل يوم السبت كان بروفا اميركية فاشلة

منذ 1 ساعة 13 June، 2020
حسن فضل الله
فيديو - لبنان

إعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله  ان”الولايات المتحدة الامريكية هي الخصم الحقيقي للمتظاهرين وأميركا اليوم تستهدف كل الشعب اللبناني”.

واضاف فضل الله خلال مقابلة له في برنامج حديث الساعة على قناة المنار أن “حزب الله عندما يقرر النزول الى الشارع يعلن ذلك”.

وحول قضية اقالة حاكم مصرف لبنان قال فضل الله ان” مكانها الطبيعي هو مجلس الوزراء”.

وقال فضل الله ان”الذي حصل يوم السبت كان بروفا اميركية فاشلة”.

ورأى فضل الله انه “على المتظاهرين ان يعلموا أن خصمهم الأول هي الولايات المتحدة الامريكية”.

 

 

 

 

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة