النائب حسن فضل لله : حزب الله عندما يقرر النزول الى الشارع يعلن ذلك وما حصل يوم السبت كان بروفا اميركية فاشلة

إعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان”الولايات المتحدة الامريكية هي الخصم الحقيقي للمتظاهرين وأميركا اليوم تستهدف كل الشعب اللبناني”.

واضاف فضل الله خلال مقابلة له في برنامج حديث الساعة على قناة المنار أن “حزب الله عندما يقرر النزول الى الشارع يعلن ذلك”.

وحول قضية اقالة حاكم مصرف لبنان قال فضل الله ان” مكانها الطبيعي هو مجلس الوزراء”.

وقال فضل الله ان”الذي حصل يوم السبت كان بروفا اميركية فاشلة”.

ورأى فضل الله انه “على المتظاهرين ان يعلموا أن خصمهم الأول هي الولايات المتحدة الامريكية”.

المصدر: موقع المنار