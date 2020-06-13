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June 13 2020 - 01:48

كورونا في الولايات المتحدة.. تجاوز عدد الإصابات حاجز المليونين والوفيات 113914

منذ 1 ساعة 13 June، 2020
كورونا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا، بزيادة 21744 حالة عن يوم الخميس.

وأضافت المراكز الأمريكية أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالي إلى 113914 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض “كوفيد-19” حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 يونيو، مقارنة بالتقرير الصادر يوم الخميس 11 يونيو/حزيران.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر المناطق تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم

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