جدد طرح مبادرة شلّح.. الهندي يطالب بتفعيل خيار المقاومة الشعبية

جدد رئيس الدائرة السياسة في حركة الجهاد الإسلامي” في فسلطين محمد الهندي طرح مبادرة الراحل رمضان شلح(مبادرة النقاط العشر) على الكل الوطني الفلسطيني لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقال الهندي الجمعة “مستعدون أن نكون مرنين لبناء مصالحة وطنية وإذا لم يتم التوافق على المبادرات من كل الأطراف لن ننهي الانقسام الفلسطيني”.

ولفت الهندي إلى “عدم وجود أي إشارة إيجابية حتى الآن لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني”، وأكد أنه “إذا فشلنا في تحقيق المصالحة فإننا نتحمل المسؤولية أمام شعبنا وأمام التاريخ الذي سيتجاوزنا، فلا يوجد أحد أكبر من الشعب الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم