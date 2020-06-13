لبنان: القوى الامنية تلاحق محتجين حطموا وكسروا واجهات محال تجارية بوسط بيروت

تلاحق القوى الأمنية اللبنانية في وسط ساحة الشهداء في بيروت المتظاهرين الذين تراجع جزء منهم باتجاه بشارة الخوري والجزء الآخر باتجاه الصيفي، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “عمد المحجتون الى احراق وتحطيم واجهات المحال التجارية التي يمرون بجانبها وسط اطلاق هتافات منددة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

وتابعت الوكالة “تطلق المناشدات الى الدفاع المدني وفوج الآطفاء للتدخل وإخماد النيران المندلعة في عدد من المحال والمؤسسات في شارع اللعازارية”، ولفتت الى ان “سيارة لفوج الاطفاء في الدفاع المدني وصلت الى المكان وتعمل على اطفاء النيران المشتعلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام