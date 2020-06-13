“حماس” تدين تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن: استجداء للتطبيع مع العدو

أكد الناطق باسم حركة “حماس” في فسلطين حازم قاسم أن “محاولات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة للبحث عن مشتركات بين دولته مع إسرائيل، هي استجداء للتطبيع مع العدو، عدا عما تؤشر إليه هذه المحاولات من قلة إدراك لطبيعة الكيان الصهيوني العدوانية التوسعية”.

وقال قاسم الجمعة “من المستنكر والمؤسف تباهي السفير الإماراتي في مقال نشره في صحيفة صهيونية، بأن بلاده أدانت حركات المقاومة الفلسطينية والعربية”، وأضاف “وصف السفير الإماراتي لرد الفعل الفلسطيني على خطوة الضم بأنه عنف، وأن هذه الخطوة ستحرك المتطرفين، هو إتهام لكل النضال الوطني الفلسطيني وتجريم لتضحيات شعبنا العظيمة النبيلة”.

وتابع قاسم “تكرار تأكيد سفير الإمارات في واشنطن على أنه كان أحد الذين حضروا حفل إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض يعكس استهتاره بمشاعر كل أبناء شعبنا الفلسطيني وجماهير أمتنا وأحرار العالم الذين رفضوا هذه الصفقة المشؤومة”، ورأى ان “على كل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال وقف هذا المسار الذي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني، ويشجعه على مواصلة عدوانه على شعبنا ومقدسات الأمة، ويمثل طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته”.

المصدر: فلسطين اليوم