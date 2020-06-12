“حق”: النظام البحريني يحاول تلميع صورته عبر”قانون العقوبات البديلة”

نددت حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة في بيان لها الجمعة بما يُسمى “قانون العقوبات البديلة” الذي يسوق له النظام البحريني. وأكدت على “الموقف الثابت الرّافض لهذا المشروع الظالم، لما فيه توهين وإذلال كبير، ولا يمكن القبول به”.

وأشارت “حق” إلى أن “قوى المعارضة وبكل أطيافها؛ تبرأت من القانون المذكور، تأسيسا على ما بيّنه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من نواقص ونواقض في هذا القانون الذي وصفه سماحته بقانون الظلم البديل ودعا إلى مقاومته”، وأكدت أن “قانون العقوبات البديلة هو مؤامرة بريطانية مكشوفة ويمثل إحدى مخارج الإنقاذ التي ابتكرها الخبراء البريطانيون لترميم قوة النظام المستبد وكذلك للحدّ من تداعيات الاحتقان داخل سجون البحرين المكتظة بآلاف السجناء السياسيين”.

ولفتت “حق” الى أن “العقوبات البديلة هي مخرج ينطوي على ظلم فاضح حقوقيّا وإنسانيّا، حتى ولو حاول النظام إظهاره بمظهر إنساني، حيث إنّ الحرية للسجناء السياسيين ومعتقلي الضمير هي حقّ ثابتٌ وغير قابل للتجزئة أو التقييد”، ورأت أن “ما يزيد قانون العقوبات البديلة سوءا هو استخدامه من قبل النظام كورقة دعائية في الهروب من الضغوط الشعبيّة والدولية، وكذلك من أجل تلميع صورته الملطخة بالجرائم والانتهاكات داخل السجون وخارجها”.

المصدر: بريد الموقع