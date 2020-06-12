كتائب القسام: عمليات أسر جنود العدو الاسرائيلي مستمرة

أكدت “كتائب الشهيد عزالدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” في فلسطين تمسكها بخيار أسر جنود العدو الإسرائيلي، حتى تحقيق أهدافها كاملة.

وقالت الكتائب في مقطع فيديو مصور في الذكرى السادسة لعملية الخليل التي أسرت فيها خلية من القسام 3 من جنود العدو إن “عمليات الأسر مستمرة حتى يكتب لها النجاح بالعلامة الكاملة”.

وأضافت الكتائب أن “عملية الأسر القسامية أربكت حسابات الاحتلال وأجهزته الأمنية، مشيرة إلى أن العملية هدفت إلى مبادلة الجنود بأسرى فلسطينيين”.

يشار إلى أن عملية الخليل نفذتها خلية من كتائب القسام، يوم الخميس 12-6-2014.

وقالت الكتائب “العملية البطولية تمت من خلال خلية قسامية استقلت مركبة مجهزة للعملية، حيث وقع الصيد بعد أيام من الرصد”، وتابعت “لظرف طارئ أجهز المجاهدون على الجنود الأسرى، وأخفوا جثثهم في أرض شمال غرب حلحلول جنوب الضفة”.

وشرع جيش العدو وقتها بحملة اعتقالات واسعة بالضفة ومدينة الخليل خاصة، وعثر على جثث جنوده بعد 18 يوماً من إخفائها بمساعدة أجهزة أمن السلطة، وبعد عثور العدو على جثث جنوده، أطلق عملية مطاردة واسعة للمجاهدين عامر أبو عيشة ومروان القواسمي، ليرتقيا شهيدين بعد اشتباك مسلح، عقب أشهر من المطاردة.

المصدر: فلسطين اليوم