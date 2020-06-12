الرئيس عون: مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2020 - 17:32

الرئيس عون: مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف

منذ 1 ساعة 12 June، 2020
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
لبنان

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن “ما حصل بالأمس نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون اي مبرر يجعلنا نتساءل عما اذا كان الرقم الذي اعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس الى الشوارع وتقع المواجهات وهل هي لعبة سياسية ام مصرفية ام شيء اخر؟”، لافتا الى أن “الخبراء الماليين أكدوا انه لا يمكن للدولار او اي عملة اخرى ان تقفز خلال ساعات الى هذا الحد. وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته”.
وكشف عون أننا “توصلنا الى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يفترض ان يتراجع سعر الصرف تدريجياً”، معتبرا أن “مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها جهات ثلاث: الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وعليه فإن الخسائر يجب ان تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين”.

المصدر: تويتر

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